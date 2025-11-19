Skúsený obranca sa zranil v drese Brazílie. Realu Madrid nepomôže pár týždňov

Eder Militao v drese Brazílie.
Eder Militao v drese Brazílie. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. nov 2025 o 16:20
ShareTweet0

Pocítil v 58. minúte zápasu v Lille ostrú bolesť.

MADRID. Brazílsky futbalový obranca Eder Militao utrpel počas utorňajšieho prípravného duelu s Tuniskom (1:1) zranenie slabín.

Oznámil to jeho klubový zamestnávateľ Real Madrid, ktorý nešpecifikoval, ako dlho bude hráč pauzovať.

Militao pocítil v 58. minúte zápasu v Lille ostrú bolesť a následne ho tréner Brazílie Carlo Ancelotti musel vystriedať.

Podľa španielskych médií bude skúsený zadák chýbať Realu dva týždne a vynechá ligové súboje s Elche a Gironou. K dispozícii nebude ani v stretnutí Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Eder Militao v drese Brazílie.
    Eder Militao v drese Brazílie.
    Skúsený obranca sa zranil v drese Brazílie. Realu Madrid nepomôže pár týždňov
    dnes 16:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Skúsený obranca sa zranil v drese Brazílie. Realu Madrid nepomôže pár týždňov