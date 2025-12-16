Manchestru City už tento rok nepomôže šikovný krídelník. Belgičan má problémy s nohou

Jeremy Doku v zápase proti Fulhamu.
Jeremy Doku v zápase proti Fulhamu. (Autor: TASR/AP)
16. dec 2025
Doku sa zranil minulý týždeň.

Belgický futbalista Jeremy Doku sa v drese Manchestru City neobjaví minimálne do konca kalendárneho roku. Má problémy s nohou.

Doku sa zranil minulý týždeň a v nedeľnom víťaznom stretnutí na pôde Crystal Palace (3:0) už nenastúpil. „Jeremy bude mimo dva, alebo tri týždne.

Možno stihne novoročný duel so Sunderlandom,“ informoval v utorok tréner „Citizens“ Pep Guardiola podľa AFP.

Dvadsaťtriročný Doku v tejto sezóne strelil tri góly a pripísal si päť asistencií. Vynechať by mal stretnutia proti West Hamu 20. decembra a Nottingahmu 27. decembra.

