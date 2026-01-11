Mallorca pokračuje v nevýrazných výkonoch. Valjentov zákrok sa skončil penaltou

Futbalisti RCD Mallorca prehrali v 19. kole španielskej La Ligy na pôde Raya Vallecana 1:2. Za hostí nastúpil od začiatku slovenský obranca Martin Valjent.
Práve po zákroku kapitána Malorky odpískal rozhodca na konci prvého polčasu pokutový kop pre Vallecano.
Valjent zasiahol pri bránení rukou do tváre Jorgeho de Frutosa, pričom premenený pokutový kop Isiho Palazona sa napokon ukázal ako rozhodujúci.
Mallorca nevyužila v závere stretnutia presilovku po vylúčení Oscara Valentina a v tabuľke je na 17. mieste.
Espanyol Barcelona remizoval v ďalšom nedeľnom dueli s Levante 1:1. Katalánsky klub má na piatom mieste päťbodový náskok pred Betisom, Levante je predposledné.
La Liga - 19. kolo:
Rayo Vallecano - RCD Mallorca 2:1 (2:1)
Góly: 4. De Frutos, 42. Palazon (z 11 m) - 30. Muriqi, ČK: 80. Valentin (Rayo Vallecano)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý duel/
UD Levante - Espanyol Barcelona 1:1 (0:0)
Góly: 55. Losada - 53. Romero