Strelec je už zdravý a pripravený pomôcť. Sústreďujeme sa na cieľ, vraví

Ale už je v poriadku a tréner Jaroslav Kentoš ho povolal do národného tímu do 21 rokov na barážový dvojzápas proti Ukrajine o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy (23.9. o 18.00 h v Žiline a 27.9. o 17.30 h v poľskom Bielsko-Biala).

Okrem neho sa v baráži predstaví aj ďalší člen seniorskej reprezentácie Tomáš Suslov. "Očakávajú sa od nás dobré výkony. Sme na to pripravení a dúfam, že pomôžeme mužstvu," pokračoval Strelec.

Ten je už zdravotne v poriadku a verí, že sa Slovákom podarí vybojovať si tretiu účasť na ME hráčov do 21 rokov. "Bol som zranený, ale už osem dní som so Speziou trénoval. Som na sto percent pripravený.

Robíme všetko pre to, aby sa nám podarilo dostať sa na šampionát. Sústreďujeme sa na svoju prácu a náš cieľ, ktorým je postup," povedal trojnásobný majster Slovenska a dvojnásobný víťaz Slovenského pohára s ŠK Slovan Bratislava.