Nielen krutá prehra, ale aj ďalšie problémy. Skúsený obranca Realu utrpel v derby zranenie

MADRID. Španielsky futbalista Dani Carvajal bude chýbať Realu Madrid približne jeden mesiac.
Tridsaťtriročný obranca si poranil lýtko, čo komplikuje jeho prípadný štart v El Clasicu proti FC Barcelona, ktoré je na programe 26. októbra na Santiago Bernabeu.
Carvajal utrpel zranenie počas sobotňajšieho mestského derby, v ktorom „biely balet“ podľahol domácemu Atleticu vysoko 2:5.
Real bližšie nešpecifikoval dĺžku absencie, uviedol len, že bude sledovať pokrok rekonvalescencie.
Španielske médiá informovali, že skúsený pravý krajný obranca bude absentovať približne mesiac.
Realu chýba na rovnakom poste aj Trent Alexander-Arnold, ktorého trápi zranenie stehenného svalu.
Miesto na pravom kraji obrany by mal zaplniť uruguajský univerzál Federico Valverde, informovala agentúra AFP.