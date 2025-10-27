Radosť z víťazstva vystriedal smútok. Kapitán Realu Madrid si už tento rok nezahrá

Dani Carvajal v bolestiach leží na trávniku.
Dani Carvajal v bolestiach leží na trávniku. (Autor: TASR/AP)
REUTERS|27. okt 2025 o 21:15
ShareTweet0

Bude musieť podstúpiť operáciu pravého kolena.

MADRID. Kapitán Realu Madrid Dani Carvajal podstúpi operáciu pravého kolena, čo predstavuje ďalšie starosti pre obrancu, ktorý počas uplynulého roka bojoval s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami.

„Po vyšetreniach, ktoré u nášho kapitána Daniho Carvajala vykonali lekárske služby Realu Madrid, mu bola diagnostikovaná voľná častica v pravom kolene. Carvajal podstúpi artroskopickú operáciu,“ uviedol líder La Ligy v krátkom pondelkovom vyhlásení.

Podľa zdrojov z klubu by mohol skúsený obranca pauzovať až desať týždňov, kým sa zotaví z ďalšej operácie svojho problematického pravého kolena. Najnovšie zranenie znamená, že Carvajal pravdepodobne vynechá zvyšok roka 2025.

Správa prišla deň po tom, čo Carvajal odohral 19 minút ako striedajúci hráč v dramatickom víťazstve Realu 2:1 nad úhlavným rivalom Barcelonou v El Clásicu.

Vďaka víťazstvu v tomto napätom dueli Real zvýšil svoj náskok na čele tabuľky La Ligy na päť bodov – má 27 bodov, zatiaľ čo Barcelona 22.

VIDEO: Potýčka s Yamalom po skončení El Clásica. Teraz rozprávaj, odkázal mu Carvajal
Súvisiaci článok
VIDEO: Potýčka s Yamalom po skončení El Clásica. Teraz rozprávaj, odkázal mu Carvajal

Carvajalove zdravotné ťažkosti sa ťahajú už viac než rok, keď si v októbri 2024 v ligovom zápase proti Villarrealu roztrhol dva väzy a šľachu, čo spôsobilo, že musel vynechať veľkú časť minulej sezóny.

Hoci sa vrátil do hry počas semifinále MS klubov v júli, odvtedy sa mu nedarilo nadviazať na pravidelné zápasové tempo pre opakujúce sa svalové problémy.

Najnovší chirurgický zákrok tak predstavuje ďalšiu frustrujúcu prekážku pre hráča, ktorého skúsenosti a vodcovské schopnosti sú kľúčové pre úspechy Realu Madrid.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Dani Carvajal v bolestiach leží na trávniku.
    Dani Carvajal v bolestiach leží na trávniku.
    Radosť z víťazstva vystriedal smútok. Kapitán Realu Madrid si už tento rok nezahrá
    dnes 21:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Radosť z víťazstva vystriedal smútok. Kapitán Realu Madrid si už tento rok nezahrá