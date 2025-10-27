Radosť z víťazstva vystriedal smútok. Kapitán Realu Madrid si už tento rok nezahrá

MADRID. Kapitán Realu Madrid Dani Carvajal podstúpi operáciu pravého kolena, čo predstavuje ďalšie starosti pre obrancu, ktorý počas uplynulého roka bojoval s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami.
„Po vyšetreniach, ktoré u nášho kapitána Daniho Carvajala vykonali lekárske služby Realu Madrid, mu bola diagnostikovaná voľná častica v pravom kolene. Carvajal podstúpi artroskopickú operáciu,“ uviedol líder La Ligy v krátkom pondelkovom vyhlásení.
Podľa zdrojov z klubu by mohol skúsený obranca pauzovať až desať týždňov, kým sa zotaví z ďalšej operácie svojho problematického pravého kolena. Najnovšie zranenie znamená, že Carvajal pravdepodobne vynechá zvyšok roka 2025.
Správa prišla deň po tom, čo Carvajal odohral 19 minút ako striedajúci hráč v dramatickom víťazstve Realu 2:1 nad úhlavným rivalom Barcelonou v El Clásicu.
Vďaka víťazstvu v tomto napätom dueli Real zvýšil svoj náskok na čele tabuľky La Ligy na päť bodov – má 27 bodov, zatiaľ čo Barcelona 22.
Carvajalove zdravotné ťažkosti sa ťahajú už viac než rok, keď si v októbri 2024 v ligovom zápase proti Villarrealu roztrhol dva väzy a šľachu, čo spôsobilo, že musel vynechať veľkú časť minulej sezóny.
Hoci sa vrátil do hry počas semifinále MS klubov v júli, odvtedy sa mu nedarilo nadviazať na pravidelné zápasové tempo pre opakujúce sa svalové problémy.
Najnovší chirurgický zákrok tak predstavuje ďalšiu frustrujúcu prekážku pre hráča, ktorého skúsenosti a vodcovské schopnosti sú kľúčové pre úspechy Realu Madrid.