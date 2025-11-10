Brankárska jednotka Belgicka vynechá najbližšie zápasy, De Bruyne bude mimo mesiace

BRUSEL. Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois z Realu Madrid pravdepodobne vynechá nadchádzajúce zápasy kvalifikácie MS.
Španielsky klub informoval, že Courtoisovi diagnostikovali zranenie „dlhého abduktora na pravej nohe,“ pričom nešpecifikoval dĺžku predpokladanej absencie.
Belgičania sa musia zaobísť aj bez Kevina De Bruyneho, ktorý bude pre zranenie stehenného svalu chýbať niekoľko mesiacov.
Belgicko je líder J-skupiny pred Severným Macedónskom a Walesom. V sobotu 15. novembra nastúpi v Astane proti domácemu Kazachstanu, o tri dni na to ho čaká duel proti Lichtenštajnsku.
Víťazstvom v nasledujúcom zápase si môžu Belgičania zabezpečiť postup na MS 2026.