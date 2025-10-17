Chelsea zle odhadla zranenie Palmera. Na futbalové trávniky sa tak ľahko nevráti

LONDÝN. Futbalista Chelsea Cole Palmer bude mimo hry ešte približne šesť týždňov pre zranenie triesla, potvrdil tréner Enzo Maresca pred sobotňajším zápasom Premier League na pôde Nottinghamu Forest.
Palmer utrpel zranenie ešte v auguste, no po návrate sa bleskovo chytil – strelil góly proti Brentfordu aj Bayernu Mníchov.
Dvadsaťtriročný anglický reprezentant si však zranenie zhoršil 20. septembra v zápase Chelsea s Manchesterom United (1:2).
„Mýlil som sa v odhade. Bohužiaľ, Cole musí pauzovať ďalších šesť týždňov,“ povedal Maresca novinárom v piatok.
„Snažíme sa ho chrániť, ako sa len dá. Najdôležitejšie je, aby bol po návrate úplne fit.
Lekári nie sú kúzelníci– veríme, že šesť týždňov bude stačiť. Uvidíme krok po kroku. Určite bude v poriadku.
Vyzerá pokojne, snaží sa o regeneráciu a robí všetku potrebnú regeneráciu,“ dodal tréner Chelsea.