Talentovaný mladík sa sťahuje z Manchestru, klub už má náhradu

LONDÝN. Anglický futbalový reprezentant do 21 rokov Cole Palmer prestúpil z Manchestru City do konkurenčného Chelsea FC.

"Prišiel som do Chelsea, pretože sa mi páči projekt a vízia majiteľov klubu. Chcem predviesť môj talent a pomôcť k dosahovaniu úspechov," uviedol Palmer.

O jeho angažovanie sa usilovali už dlhšie. Wolves minulý týždeň zamietli ponuku manchesterského klubu, dvadsaťpäťročný Portugalčan však následne odmietol trénovať s tímom a snažil sa vynútiť si prestup.

So City podpísal päťročný kontrakt a na novom pôsobisku by mal byť náhradou za Ilkaya Gündogana, ktorý v lete odišiel do Barcelony.