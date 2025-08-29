Chelsea sa musí opäť zaobísť bez kanoniera. Trápi ho zranenie

Nebude k dispozícii ani národnému výberu v kvalifikačných zápasoch.

LONDÝN. Anglický futbalový klub Chelsea Londýn si vo víkendovom ligovom stretnutí s Fulhamom v Premier League musí poradiť bez Colea Palmera.

Dvadsaťtriročného reprezentanta Angličana vyradilo z hry zranenie slabín, pre ktoré nebude k dispozícii ani národnému výberu v kvalifikačných zápasoch o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Andorre a Srbsku.

Colmer už absentoval v predošlom zápase s West Hamom United, keď sa sťažoval na bolesť počas predzápasovej rozcvičky.

Informovala agentúra AP.

