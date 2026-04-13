Pozeráš sa Arsenal? Man City dal v Londýne jasne najavo, že sa titulu nevzdáva

Futbalisti Manchestru City nevzdávajú boj o titul a po sobotňajšom zaváhaní Arsenalu na domácej pôde s Bournemouthom (1:2) sú opäť o krok bližšie.
V nedeľnom šlágri Premier League totiž vyhrali na pôde Chelsea presvedčivo 3:0 a na lídra strácajú už len šesť bodov, pričom majú zápas k dobru. Navyše ich už v nedeľu čaká domáci súboj práve s „kanoniermi“.
Úvodný gól zápasu na Stamford Bridge padol až po prestávke, keď sa v 51. minúte presadil stredopoliar Nico O'Reilly. Už o šesť minút naň nadviazal obranca Marc Guehi a triumf spečatil o zhruba desať minút neskôr krídelník Jeremy Doku.
„Pozeráš sa Arsenal?“ skandovali priaznivci hostí na Stamford Bridge a pridali: „My sme Manchester City, bojujeme až do konca.“
Tréner Pep Guardiola krotil nadšenie fanúšikov po posledných dueloch, v ktorých jeho zverenci zdolali Arsenal vo finále Ligového pohára 2:0, Liverpool vo štvrťfinále Pohára FA 4:0 a teraz aj Chelsea 3:0.
„Odohrali sme tri dobré zápasy, ale doteraz najlepší tím v Anglicku je stále Arsenal, najlepší v Európe je stále Arsenal. Hovoria to čísla aj ich konzistentnosť,“ upozornil.
Zdá sa, akoby City naberal formu v momente, keď ju Arsenal zdanlivo stráca. „Kanonieri“ totiž vyhrali z uplynulých štyroch duelov iba v prvom štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon 1:0. Nestačili na City, zažili potupné vypadnutie so Southamptonom v FA Cupe a v sobotu domácu prehru s Bournemouthom (1:2).
„Vieme, ako ťažké je vyhrať titul. Teraz nás čaká dlhý týždeň a na jeho konci duel s Arsenalom. Musíme dobre trénovať a pripraviť sa. Poznám perfektne ich trénera a viem, aký je dobrý a ako sa vie prispôsobiť. Zo 49 zápasov vo všetkých súťažiach prehrali len tri. No na druhej strane my hráme doma pred našimi ľuďmi,“ povedal Guardiola.
Kým jeho tím sa po víkende priblížil k titulu, tak Tottenham sa posunul bližšie k zostupu. „Kohúti“ prehrali na pôde Sunderlandu 0:1 a s 30 bodmi figurujú na 18. mieste tabuľky, pričom na sedemnásty West Ham strácajú dva body. Tottenham vyhral v lige naposledy 28. decembra a v predchádzajúcich 14 zápasoch nazbieral iba päť bodov.
V nedeľu ho premiérovo viedol nový tréner Roberto de Zerbi, no ani on nezabránil prehre, o ktorej rozhodol v 61. minúte tečovanou strelou Nordi Mukiele.
„Môžem byť starší brat, otec, oni nepotrebujú trénera. Nepotrebujú zlepšovať futbal. Môžu hrať lepšie a budú hrať lepšie, keď dosiahneme inú úroveň sebavedomia,“ vyhlásil pre BBC nový tréner, podľa ktorého má tím krízu sebadôvery a práve prípadná výhra by mohla všetko zmeniť. Tottenhamu zostáva do konca sezóny už len šesť kôl a čaká ho ťažký boj o záchranu.