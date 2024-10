Viesť tím dočasne mu stačí. Carsley sa neuchádzal o trvalý post trénera Anglicka

LONDÝN. Dočasný tréner anglickej futbalovej reprezentácie Lee Carsley sa podľa vlastných slov neuchádzal o trvalý post.

Päťdesiatročný kormidelník skončil na lavičke reprezentácie do 21 rokov, aby vystriedal vo funkcii Garetha Southgatea. Ten odstúpil z postu po finálovej prehre so Španielmi (1:2) na ME 2024 v Nemecku.

Carsley sa stal hlavným kandidátom na túto funkciu po tom, čo v úvodných dvoch septembrových dueloch priviedol Anglicko k triumfom nad Írskom a Fínskom v Lige národov. Vo štvrtok však jeho zverenci prekvapivo prehrali vo Wembley s Gréckom 1:2.