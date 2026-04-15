Ancelotti požiadal prezidenta Brazílie o radu, či má povolať Neymara

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti požiadal prezidenta krajiny Luiza Inacia Lulu da Silvu o radu ohľadne nominácie 34-ročného Neymara na blížiace sa majstrovstvá sveta.
Prezident Brazílie prekvapil touto informáciou v rozhovore na svojom oficiálnom Youtube kanáli:
„Mal som možnosť hovoriť s Ancelottim, ktorý sa ma spýtal, mám povolať Neymara? Povedal som mu, že ak je fyzicky pripravený, tak na to má. Otázkou je, či to skutočne chce.
Stačí sa pozrieť na Cristiana Ronalda alebo Lionela Messiho. Obaja idú reprezentovať, takže vôbec nie je starý. Nemal by byť súčasťou tímu len vďaka svojmu menu, ale musí si to vyslúžiť na trávniku.“
Neymara sužujú už dlhší čas zdravotné problémy, jeho potenciálny návrat do reprezentácie sa stal podľa portálu goal.com v Brazílii jednou z hlavných tém.
„Neymar má na to, aby sa vrátil. Viackrát som povedal, že zavolám len zdravých hráčov. Neymar sa zostavil zo zranenia kolena, dáva góly, ale musí zlepšiť svoju fyzickú stránku.
Stále má dva mesiace na to, aby dokázal, že môže hrať na svetovom šampionáte,“ vyjadril sa Ancelotti na túto tému.
Brazílska superhviezda je od januára 2025 súčasťou Santosu, kde sa mu podarilo herne naštartovať po zraneniami sužovanom angažmáne v saudskoarabskom Al-Hilale.
V tomto ročníku má bilanciu štyroch gólov z ôsmich zápasov. Mimo témy jeho zdravotného stavu sa spomína odchod do americkej Major League Soccer, v ktorej by mohol posilniť Cincinnati.