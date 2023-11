VIDEO: Masívne nepokoje v uliciach Sofie. Horiace autá a desiatky výtržníkov za mrežami

Zápas v Sofii sprevádzali násilnosti medzi domácimi fanúšikmi a políciou, aj keď sa duel hral pred prázdnymi tribúnami. A právo to bol jeden z dôvodom nespokojnosti priaznivcom futbalistov Bulharska, ktorí nepostúpili na Euro a na vrcholnom podujatí chýbajú už od ME 2004.

SOFIA. Okrem hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie si postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka vybojovali vo štvrtok aj Maďari, v Bulharsku im na to stačila aj remíza 1:1.

Fanúšikovia reprezentácie Bulharska vyšli do ulíc hlavného mesta na znak protestu proti vedeniu Bulharskej futbalovej únie a demonštrácia napokon prerástla do násilností.

Pôvodne sa mal štvrtkový zápas konať v bulharskom Plovdive, no miestny štadión aktuálne rekonštruujú a nestihli ho pripraviť na medzištátny zápas.

Únia stretnutie presunula do Sofie, no rozhodla o tom, že sa uskutoční pred prázdnym hľadiskom. A to rozhnevalo fanúšikov ešte viac.