Nechal brutálne zabiť milenku pred očami ich syna. Po odpykaní si trestu sa brankár vrátil späť

Brazílsky futbalový brankár Bruno Fernandes de Souza.
Brazílsky futbalový brankár Bruno Fernandes de Souza. (Autor: TASR/AP)
SITA|2. mar 2026 o 13:47
Žena sa mu vyhrážala, že prezradí jeho otcovstvo verejnosti, keďže sa odmietal starať o spoločného potomka.

Bruno Fernandes de Souza je brazílsky futbalista, ktorý má za sebou kriminálnu minulosť. Aktuálne sa však na trávniky vrátil do klubu z nižšej divízie Vasco-AC.

V roku 2013 brankára uznali vinným z organizácie vraždy a rozštvrtenia svojej milenky Elizy Samudiovej. V tom čase bol ženatý a mal dve deti a nechcel, aby sa toto dostalo na verejnosť.

Jeho kariéra rástla a zaujímali sa o jeho služby kluby z Európy, najmä taliansky AC Miláno. Tam sa však nikdy nedostal, keďže skončil vo väzení vo svojej vlasti.

Dovtedy za Flamengo odohral viac ako 200 zápasov v najvyššej súťaži. Viac už zrejme nikdy nepridá, keďže verejnosť pobúrene reaguje aj na to, že bude hrať v nižšej súťaži.

V roku 2013 ho odsúdili na 22 rokov väzenia po tom, čo bol uznaný vinným z organizácie vraždy Elizy. Prepustili ho o štyri roky neskôr, no potom ho opäť zatkli.

Aktuálne je už na slobode a vo veku 41 rokov svoj milovaný futbal neopúšťa. Klub Vasco-AC ho zaregistroval do súťaže Copa do Brasil - najvyššej pohárovej súťaži v krajine.

Brutálne zorganizovanie vraždy Samudiovej zo strany Fernandesa de Souzu bolo zdokumentované pod názvom "An Invisible Victim", v preklade "Neviditeľná obeť".

Žena sa mu vyhrážala, že prezradí jeho otcovstvo verejnosti, keďže sa odmietal starať o spoločného potomka. Navrhol jej potratové tabletky, no nepomohli a porodila syna.

Samudiová to chcela povedať jeho manželke, no to podnietilo gólmana ku krutému činu. Požiadal ju o stretnutie, no tam ju čakali nájomní vrahovia, ktorí ju brutálne zavraždili pred očami vtedy 4-mesačného bábätka.

dnes 13:47
