Bývalý tréner Liverpoolu končí na lavičke Celticu. V lete vypadol s Kajratom, v lige zaostáva

Rodgers rezignoval v pondelok na svoju funkciu.

GLASGOW. Brendan Rodgers skončil vo funkcii hlavného trénera Celticu Glasgow, oznámil v pondelok škótsky klub Premiership. Druhé pôsobenie bývalého kouča Liverpoolu na lavičke škótskeho majstra sa skončilo po slabom začiatku sezóny.

„Brendan Rodgers dnes podal svoju rezignáciu. Klub ju prijal a Brendan okamžite opúšťa svoju pozíciu,“ uvádza sa vo vyhlásení Celticu.

Rodgersov odchod prichádza po narastajúcom tlaku pre neuspokojivé výsledky, vrátane šokujúcej prehry v predkole Ligy majstrov s kazašským Kairatom Almaty v auguste a ligovej prehry 1:3 s Hearts v nedeľu, ktorá spôsobila, že Celtic stratil kontakt v boji o titul.

Bývalý tréner Celticu, 73-ročný Martin O’Neill, bol vymenovaný za dočasného trénera.

