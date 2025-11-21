Dobré správy pre Manchester United. Zranenie letnej útočnej posily nie je vážne

Benjamin Šeško.
Benjamin Šeško. (Autor: SITA/AP)
TASR|21. nov 2025 o 17:44
ShareTweet0

Trénerovi Rubenovi Amorimovi bude chýbať niekoľko týždňov.

MANCHESTER. Zranenie kolena slovinského futbalového reprezentanta Benjamina Šeška nie je vážne.

Manchestru United bude podľa slov trénera Rubena Amorima chýbať iba niekoľko týždňov. Prvé prognózy hovorili o dlhšej pauze.

Talentovaný útočník sa zranil v dueli Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur. Slovinsku chýbal v záverečných dvoch zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Kosovu (0:2) a Švédsku (1:1).

„Ben sa cíti čoraz lepšie, rekonvalescencia prebieha úspešne. Pevne verím, že o pár týždňov bude opäť k dispozícii.

Presný termín návratu zatiaľ nepoznáme, no malo by to približne v tom období, ako traja naši hráči odídu na Africký pohár národov v Maroku," uviedol Amorim pre britské médiá.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Benjamin Šeško.
    Benjamin Šeško.
    Dobré správy pre Manchester United. Zranenie letnej útočnej posily nie je vážne
    dnes 17:44
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Dobré správy pre Manchester United. Zranenie letnej útočnej posily nie je vážne