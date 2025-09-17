Obrovská osobnosť putuje do poľskej ligy. Majstra sveta a bývalého hráča City ohúrili fanúšikovia

ŠTETÍN. Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Benjamin Mendy sa stal hráčom poľského klubu Pogoň Štetín.
Tridsaťjedenročný obranca prišiel do tímu ako voľný hráč a podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalších dvanásť mesiacov.
Odchovanec Le Havre získal s Monacom francúzsky titul a následne pôsobil v Manchestri City, s ktorým vybojoval tri anglické tituly, dva Ligové poháre a jeden Pohár FA.
V anglickom klube odohral 75 zápasov počas šiestich sezón. Po ukončení pôsobenia v roku 2023 zamieril do Lorientu, neskôr hral krátko vo švajčiarskom FC Zürich. Okrem toho bol aj pri titule francúzskeho tímu na MS 2018 v Rusku.
V minulosti čelil viacerým obvineniam zo znásilnenia a sexuálneho útoku, v roku 2023 bol však po súdnych procesoch spod všetkých oslobodený.
V novembri 2024 zároveň uspel v spore s Manchestrom City o nevyplatenú mzdu.
„Som veľmi šťastný, že som tu. Chcel by som za to poďakovať prezidentovi a všetkým zamestnancom klubu,“ uviedol Mendy.
„Videl som zápasy Štetína na videu. Páčila sa mi atmosféra na tribúnach a vášeň, s akou fanúšikovia podporujú tím. Štadión je prakticky plný počas každého stretnutia.
To je to, čo na futbale milujem a čo ovplyvnilo aj moje rozhodnutie,“ povedal skúsený obranca po podpise zmluvy podľa klubového webu.