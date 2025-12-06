Chystá sa megaprestup? Barcelona má záujem o milánsku hviezdu

Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez. (Autor: TASR/AP)
6. dec 2025
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona plánuje počas nadchádzajúceho prestupového obdobia získať stredného útočníka svetovej triedy.

Medzi tými, ktorí sú na zozname „Blaugranas“, je aj útočník Lautaro Martinez z Interu Miláno. Informuje o tom zámorská stanica ESPN.

Podľa zdroja sa 28-ročný futbalista stal hlavným cieľom športového riaditeľa španielskeho tímu Deca, ktorý v súčasnosti študuje trh.

V tejto sezóne odohral argentínsky útočník 17 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 10 gólov a pridal dve asistencie.

Jeho zmluva platí do leta 2029. Podľa informácií na portáli Transfermarkt je jeho trhová hodnota 85 miliónov eur.

