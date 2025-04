ONLINE: FC Barcelona - Inter Miláno dnes, Liga majstrov LIVE (semifinále - 1. zápas)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu zo semifinále Ligy majstrov medzi FC Barcelona a Inter Miláno.



FC Barcelona



Zverenci Hansiho Flicka prežívajú zatiaľ parádnu sezónu. Cez víkend dokázali vo finále Cop del Rey poraziť Real Madrid 3:2 po predĺžení a získali tak ďaľšiu trofej do zbierky. Rovnako sa im darí aj v La lige. Sú na jej čele so 4 bodovým náskokom pred Realom Madrid. Barcelona vyradila vo štvrťfinále Ligy majstrov Borussiu Dortmund po domácom víťazstve 4:0 a prehre na štadióne Borussie 1:3.



Inter Miláno



Hostia z Milána neprežívajú zrovna ideálne obdobie. V domácej súťaži sa prepadli po domácej prehre s AS Rím 0:1 na 2. pozíciu. Na prvý Neapol strácajú zverenci Simone Inzagiho tri body. Vo štvrťfinále Ligy majstrov vyradili mníchovský Bayern po dvoch výborných zápasoch. V Mníchove zvíťazili 2:1 a doma na San Sire remizovali 2:2. Uvidíme ako zvládnu dnešný zápas na pôde Barcelony.