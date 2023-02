Barcelona utrpela historickú prehru. Odohrala vraj najhorší zápas sezóny

Pre zranenia nemohol počítať s Pedrim, Ansu Fatim ani s Ousmanom Dembélém.

"Bol to pre nás náročný zápas aj deň. Stále máme náskok siedmich bodov, ale nehrali sme tak ako by sme mali hrať. Bol to náš najhorší zápas v sezóne.

Hráčov trápi únava, a preto sme obmenili základnú zostavu. Nevyužili sme však jedinečnú príležitosť viesť o 10 bodov," skonštatoval sklamaný Xavi.



FC Barcelona prišiel o 13-zápasovú sériu bez prehry v La Lige, od októbrovej prehry v El Clasicu proti Realu Madrid zaznamenal dvanásť triumfov a jednu remízu.