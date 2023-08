Na EURO sa presadil aj proti Slovensku. Španielskeho obrancu zlanáril Al-Nassr

BRATISLAVA. Anglický futbalový šampión Manchester City akceptoval bližšie nekonkretizovanú ponuku od saudskoarabského klubu Al-Nassr na prestup španielskeho obrancu Aymerica Laporta.

Ako referuje spravodajský web BBC, skúsený 29-ročný zadák by sa v novom pôsobisku mal stretnúť s Cristianom Ronaldom, Sadiom Maném, Marcelom Brozovičom či Alexom Tellesom.

Laporte prišiel do Manchestru City v januári 2018 zo španielskeho Athletica Bilbao. V sezóne 2021/2022 odohral v drese "The Citizens" dovedna 44 zápasov, no v uplynulom ročníku, keď tím z Etihad Stadium získal "treble", tréner Pep Guardiola viac preferoval Manuela Akanjiho a Nathana Akého.