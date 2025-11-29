Vymyslel dva góly, bol najlepší na ihrisku. Slovák v Madride opäť exceloval

MADRID. Štadión Metropolitano v Madride žil od prvej minúty. A v jeho svetlách žiaril najmä jeden muž v červeno-bielom. Nie útočník, nie krídelník. Nie Španiel.
„Má dušu útočníka. Počas celého zápasu bol najlepší hráč Atlética Madrid. Veľmi solídny v obrane a plný energie v útoku,“ hodnotil jeho výkon Carlos Fernándes z denníka Marca. Slovákovi dal najvyššiu známku: Osmičku.
Dávid Hancko odohral v sobotu večer ďalší famózny zápas, ako jediný dostal od denníka Marca tri hviezdičky.
Podľa metriky špecializovaného servera Sofascore bol najlepším hráčom, dostal najvyššiu známku: 8.4. Výborne bránil, ešte viac útočil.
Dve asistencie
Atlético Madrid v zápase 14. kola La Ligy zdolalo doma Real Ovieda 2:0, keď dvakrát skóroval nórsky útočník Alexander Sørloth. Zásadný podiel na oboch góloch však mal práve Hancko.
„Oba góly v prvom polčase padli z jeho kopačiek. V útoku pôsobí ako krídelník. Veľmi dobre sa spájal s Baenom a Nicom na ľavom krídle,“ pokračoval v analýze redaktor Fernándes.
V prvom prípade si nabehol za obranu a Sørloth mal jednoduchú prácu, loptu umiestnil do prázdnej brány. Druhý gól padol tiež po centri Slováka.
Bol všade
Hancko si mohol v druhom polčase pripísať aj tretiu asistenciu, ale obranca Ovieda v poslednom momente zakročil.
„Slovák podal vynikajúci výkon. Sorloth dlhuje Hanckovi večeru,“ napísal Jesús Colino z denníka AS.
„Hral na ľavej strane a využil to, že sa o neho Oviedo príliš nezaujímalo. Našiel medzery, aby postúpil o niekoľko metrov, a asistoval Sorlothovi pri 1:0 a 2:0. Je to veľmi pozoruhodný obranca,“ dodal Colino.
Hancko síce nastúpil na pozícii stopéra, ale miestami bol akoby všade. Neustále si pýtal loptu. Neraz bol na krídle, miestami sa ocitol aj na hrote útoku. Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla deväťdesiattri percent, mal 72 dotykov. Pripísal si tri kľúčové prihrávky.
Famózna posila
„Hancko sa ukazuje ako jedna z najlepších posíl Atlética. Slovák sa usadil v obrane a preukázal svoju spoľahlivosť a všestrannosť. Či už hrá na pozícii stredného obrancu alebo na ľavom kraji, bývalý hráč Feyenoordu vyniká,“ chválil ho po zápase David G Medina z denníka Marca.
Tréner Atlética Madrid Diego Simeone ho neustále prehadzuje a využíva univerzálnosť Slováka. Aj proti Oviedu striedal pozície.
„Jeho partnerstvo so Sorlothom sa tiež ukazuje ako efektívne, keďže už mu asistoval aj predtým proti Elche. A niečo podobné zopakoval aj proti Oviedu,“ dodal Medina.
Atlético vyhralo sedem súťažných zápasov za sebou. Hancko odohral v tejto sezóne na klubovej úrovni už sedemnásť zápasov, čo je najviac spomedzi obrancov madridského klubu.