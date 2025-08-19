Fanúšikovia Arsenalu majú na krku aj sexuálne obťažovanie. Klub im zakázal vstup na štadión

LONDÝN. Anglický futbalový klub FC Arsenal udelil zákaz návštev na všetkých zápasoch spolu 17 fanúšikom.
Vedenie „kanonierov“ potrestal priaznivcov za urážlivé a diskriminačné správanie v minulej sezóne a prostredníctvom internetu.
Tresty sú v rozmedzí jedného roka až troch. Dotyční nesmú navštíviť žiadny duel Arsenalu doma ani na ihriskách súperov.
Jedenásť priestupkov sa týkalo sexuálneho obťažovania a dva rasizmu. Jeden prípad urážlivého správania sa na internete viedol aj k zásahu orgánov činných v trestnom konaní.
Klub naďalej pomáha polícii v objasnení deviatich ďalších vyšetrovaní. Informovala DPA.