Fanúšikovia Arsenalu majú na krku aj sexuálne obťažovanie. Klub im zakázal vstup na štadión

TASR|19. aug 2025 o 18:55
Klub naďalej pomáha polícii v objasnení deviatich ďalších vyšetrovaní.

LONDÝN. Anglický futbalový klub FC Arsenal udelil zákaz návštev na všetkých zápasoch spolu 17 fanúšikom.

Vedenie „kanonierov“ potrestal priaznivcov za urážlivé a diskriminačné správanie v minulej sezóne a prostredníctvom internetu.

Tresty sú v rozmedzí jedného roka až troch. Dotyční nesmú navštíviť žiadny duel Arsenalu doma ani na ihriskách súperov.

Jedenásť priestupkov sa týkalo sexuálneho obťažovania a dva rasizmu. Jeden prípad urážlivého správania sa na internete viedol aj k zásahu orgánov činných v trestnom konaní.

Klub naďalej pomáha polícii v objasnení deviatich ďalších vyšetrovaní. Informovala DPA.

    dnes 18:55
