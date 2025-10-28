Vianočný futbal je v ohrození. Tradícia Premier League sa musí zmeniť

BRATISLAVA. Tradičná slávnosť na druhý sviatok vianočný môže túto zimu skončiť. V dôsledku nabitého kalendára sa zrejme odohrá len jeden zápas Premier League. Informoval o tom web theguardian.com.
Pripadá to na piatok 26. decembra, čo súťaž postavilo pred dilemu s plánovaním zápasov pre rozšírenú Ligu majstrov a záväzku zachovať platformu pre FA Cup.
Liga musí v rámci svojho záväzku voči vysielateľom odohrať 33 víkendových súbojov a snaží sa nájsť ďalší víkend na odohranie duelov, ak by sa aspoň polovica z nich, ako je tradíciou, presunula na Boxing Day.
Štandardne sa stretnutia v sobotu hrajú od 15.00 h, pokiaľ nie sú presunuté do špecifického vysielacieho času. V tejto sezóne sa po prvýkrát všetky duely, ktoré sa vtedy nezačnú, vysielajú naživo, ale na piatok je vyhradený len jeden vysielací čas.
Akýkoľvek výber zápasov na Boxing Day bude pravdepodobne kontroverzný, aj keby išlo len o jediné meranie síl, vzhľadom na absenciu väčšiny verejnej dopravy.
Napriek záväzku oznámiť svoje televízne výbery na december a január do 15. októbra, liga upravila svoj program zápasov len do 22. decembra. The Championship má už kompletný program na Boxing Day.
Naposledy, keď druhý sviatok vianočný pripadol na piatok v roku 2014, odohralo sa celé kolo Premier League. V minulom roku sa na Boxing Day odohralo osem stretnutí, v roku 2023 ich bolo päť a v roku 2022 sedem.
Očakáva sa, že akákoľvek zmena tradície bude v roku 2026 zrušená, keďže tento deň pripadá na sobotu.
Rozšírenie Ligy majstrov, čo znamená, že zápasy ligovej fázy sa hrajú v januári, a súvisiaci záväzok zabezpečiť, aby FA Cup mal exkluzívne víkendové termíny vo štvrtom, piatom a štvrťfinálovom kole, sú však kalendárne povinnosti, ktoré zostanú v dohľadnej budúcnosti.