Na Angličanov už začali lietať poháre od piva, Southgate je pokojný: Zlepšili sme sa

Z prvého miesta tak do osemfinále postúpili Angličania so ziskom 5 bodov, Dáni a Slovinci idú ďalej s tromi a identickým skóre 2:2. Severania obsadili druhú priečku na základe menšieho počtu žltých kariet.

KOLÍN NAD RÝNOM. Záverečné 3. kolo C-skupiny na EURO 2024 v Nemecku žiadnu zmenu v tabuľke neprinieslo, Angličania so Slovincami i Dáni so Srbmi remizovali 0:0.

"Ak by bolo jednoduché dať gól, zápasy by končili 6:5. Hrali sme odvážne, dali sme do toho všetko. Niekedy skrátka nie je ľahké skórovať," bránil svoj tím tréner Dragan Stojkovič, ktorému sa nepodarilo zaznamenať proti Dánsku prvé víťazstvo svojej reprezentácie v histórii.

Dáni po stretnutí spoznali svojho súpera v osemfinále, v Dortmunde nastúpia v sobotu proti domácemu Nemecku.

"Je pravda, že v závere sme sa iba bránili. Ukázali sme však charakter a mnoho vecí v zápase mi urobilo radosť. V útoku musíme veľa veci vyladiť, aby sme uspeli. Máme však skvelých hráčov a som si istý, že to dokážeme," sršal spokojnosťou Kasper Hjulmand, kouč Dánov.

VIDEO: Zostrih zápasu Anglicko - Slovinsko