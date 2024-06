Anglicko spečatilo postup po ďalšom bezzubom výkone, oslavuje aj Slovinsko

EURO 2024 - skupina C

KOLÝN NAD RÝNOM. Futbalisti Anglicka a Slovinska remizovali v zápase skupiny C na EURO 2024 (ME vo futbale) so Srbskom 0:0.

Angličania vďaka remíze aj v zápase Dánska so Srbskom (0:0) obsadili v skupine prvé miesto a postúpili do osemfinále.

Historický postup oslavujú aj Slovinci, ktorí v tabuľke skončili tretí, avšak s určitosťou sa umiestni medzi štyrmi najlepšími mužstvami na tretích priečkach.

Tento výsledok zároveň znamenal, že sa so šampionátom lúčia Chorváti, ktorí už nemôžu s dvoma bodmi postúpiť z tretej priečky B-skupiny. V tabuľke tretích tímov už nemôžu skončiť lepšie ako na piatom mieste.