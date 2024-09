Kane zažil takmer dokonalý večer. Stý zápas v drese Anglicka oslávil dvoma gólmi

Zároveň sa stal len tretím hráčom národného tímu, ktorý skóroval vo svojom 100. stretnutí. Predtým sa to podarilo len Rooneymu a Bobbymu Charltonovi.

"Bol to takmer dokonalý večer. Samozrejme, ako útočník som chcel vo svojom 100. zápase streliť gól, aby bol tento večer čo najviac nezabudnuteľný a zároveň ho vyhrať," tešil sa kanonier, ktorý vsietil oba góly do bránky fínskeho kapitána a rodáka z Bratislavy Lukáša Hradeckého.

V počte odohraných zápasov v drese Anglicka figuruje Kane na 9. mieste a na rekord Petera Shiltona mu chýba 25 štartov.

"Príde čas, a ja neviem kedy, keď výkonnosť klesne a človek sa nebude cítiť rovnako ako predtým. No ja chcem naďalej posúvať hranice. Myslím si, že som to dnes večer ukázal a v októbri budem pripravený ísť do toho znova," dodal útočník Bayernu Mníchov podľa DPA.

Dočasný tréner Angličanov Lee Carsley, ktorý mužstvo prevzal v auguste po Garethovi Southgateovi, mal pre Kanea len slová chvály: "Je veľkolepé, že dosiahol hranicu sto zápasov a ešte k tomu dvakrát skóroval. Spôsob, akým sa mu to podarilo, bol mimoriadny, ale neprekvapuje ma to. Máme veľké šťastie, že ho máme."