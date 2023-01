Zázračný Bystričan skončil mladý. Trápila ho baktéria, čo nebola z Európy

Keď debutoval v slovenskej lige (14. októbra 2006 proti Trenčínu), mal iba šestnásť rokov a jeden deň. Doteraz je to rekord. Mohol aj skôr, lebo na to mal, ale pravidlá to nepovoľovali.

Neviem, ale pripadá mi to, že ako keby som hrával futbal v minulom storočí, alebo v minulom živote. Všetko mi to nejako vypadlo z pamäte, aj môj angažmán v Holandsku.

„Telo niekoho iného by to určite vydržalo, ale moje nie. Mohol som robiť čokoľvek, ale jednoducho sa tomu nedalo predísť,“ vraví Rendla. V rozhovore pre Sportnet hovorí o bolesti a nezvyčajnej vytrvalosti počas kariéry. Ako mu dali štep z mŕtvoly, ktorý sa neujal. Ako hospodáril s peniazmi.

Počas svojho angažmánu v Holandsku som sa snažil odkladať peniaze. Postavil som si z toho dom. Niečo mám ešte odložené. Nemôžem sa zatiaľ sťažovať. V živote mi však nenapadlo, že budem robiť pre svojho otca, ale tak sa to vyvinulo. Asi to tak malo byť.

Obrazne povedané, z častých narkóz mám trošku vymytý mozog. Niečo však na tom asi bude. Takže sčasti to bude aj pravda. Zlievajú sa mi operácie, ktorých bolo jedenásť. A v ktorom roku, čo bolo? To si už vôbec nepamätám.

Naznačili ste, že to môže súvisieť s množstvom operácii, ktoré ste podstúpili. Je to tak?

Mali ste povesť jedného z najväčších talentov na Slovensku. Ako to vnímate?

Je to pekné počuť, vtedy som to tak nevnímal. Keď nie ste zdravý, tak vám nepomôže žiadny talent. Odrovná vás to. Poďme však do normálneho života.

V Holandsku ste boli osem rokov. Nakoľko ste sa dokázali finančne zabezpečiť?

Je to tam dobre nastavené. Majú to premyslené. Keď som tam prišiel, tak mi spravili dôchodkový fond. Aj po podpise zmluvy mi tam odišla časť peňazí. Čiže mladý hráč nedostal celú sumu na svoj bežný účet.

Môžete byť konkrétnejší?