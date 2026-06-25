Zlatý grál pre zberateľov. Historická lopta, ktorá je spojená s božou rukou Maradonu

Symbolicky počas majstrovstiev sveta ide do aukcie lopta zo štvrťfinále šampionátu v Mexiku 1986 medzi Argentínou a Anglickom, v ktorom Diego Maradona strelil slávny gól „božou rukou“.
Zástupcovia Heritage Auctions uviedli, že aukcia začne na sume 2,5 milióna dolárov.
Na akú sumu by sa mohol predmet, ktorý aukčný dom označuje za „zlatý grál“ pre zberateľov, vyšplhať, sa dá podľa Mikea Provenzaleho z Heritage Auctions len ťažko odhadnúť.
Čiastka by však mohla atakovať 9,2 milióna dolárov, za ktoré bol vydražený Maradonov dres z rovnakého zápasu.
„Je to skutočne jedinečná záležitosť. Možno najvýznamnejší futbalový predmet, ktorý existuje,“ povedal Provenzale agentúre Reuters.
Štvrťfinále medzi Anglickom a Argentínou, ktoré sa hralo takmer presne pred štyridsiatimi rokmi na Aztéckom štadióne, patrí k najpamätnejším zápasom histórie majstrovstiev sveta.
Maradona v ňom doviedol svoj tím k víťazstvu 2:1 vďaka dvom legendárnym gólom: prvý strelil zjavne rukou, čo sám označoval ako „ruku Božiu“, a pri druhom uchvátil futbalový svet sólom z vlastnej polovice cez päť protihráčov.