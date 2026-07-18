Francúzsky futbal čaká nová éra. Kedy sa stane Zidane oficiálne trénerom reprezentácie?

Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. júl 2026 o 21:54
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Vo funkcii nahradí Deschampsa, ktorý ukončí svoje 14-ročné pôsobenie.

Zinedine Zidane sa 1. septembra stane oficiálne novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie.

Vo funkcii nahradí Didiera Deschampsa, ktorý ukončí svoje 14-ročné pôsobenie pri tíme po zápase o tretie miesto proti Anglicku na MS 2026. Informoval o tom denník L´Equipe.

Zidane bol najhorúcejším kandidátom na post kouča francúzskeho národného tímu, S Deschampsom získal na MS 1998 titul majstra sveta ako hráč, na klubovej úrovni obaja spolu pôsobili v Juventuse Turín.

Zidane by mal s vedením Francúzskeho futbalového zväzu podpísať štvorročný kontrakt. Premiéru na lavičke „Les Bleus" absolvuje bývalý kormidelník Realu Madrid na jeseň v dueloch Ligy národov.

Reprezentácie

Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane.
Francúzsky futbal čaká nová éra. Kedy sa stane Zidane oficiálne trénerom reprezentácie?
dnes 21:54
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