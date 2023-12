Je mladý, vysoký a má pre nich obrovskú hodnotu. Trnave sa črtá prestup storočia

TRNAVA. V roku 1999 prestúpil Miroslav Karhan z Trnavy do Betisu Sevilla za približne sedemdesiat miliónov slovenských korún, čo je v prepočte asi 2,3 milióna eur.

Spartak nikdy za žiadneho hráča neinkasoval viac. Ak by sme brali do úvahy infláciu, tak by mal takýto prestup dnes hodnotu až okolo 5,5 milióna eur.

O veľkosti transferu svedčí aj to, že v tom čase mohol pokryť rozpočet Spartaka zhruba na tri roky.