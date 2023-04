Bajnokcsapat? Tak to si zapíšem. Verím, že to budem často počuť, vraví Guľa

Vzájomný rešpekt, odbornosť a ľudskosť, to sú piliere jeho trénerskej práce. Vie, ako chutí titul, túži ten pocit zažiť znova, ale na ceste za trofejami považuje za veľmi dôležité aj vzťahy. Ak sa ho spýtajú na jednotlivcov, vždy začne hovoriť o tíme.

Aj preto je DAC po 24. kolách na prvom mieste tabuľky so štvorbodovým náskokom pred bratislavským Slovanom.

DAC je na prvom mieste ligovej tabuľky. Vy už tento pocit poznáte zo Žiliny, s ktorou ste sa v sezóne 2016/2017 stali majstrom. V čom je terajší boj o titul iný?

Je to iné prostredie a iné je to možno aj v tom, že Žilina už mala za sebou nejaké titulové sezóny a tak tam bolo viac ľudí, ktorí mali s tým skúsenosti. U nás ich zatiaľ nemáme, ale verím, že aj tento klub bude mať takéto skúsenosti, a to dlhodobo.

Samozrejme, sú tu iní hráči, iný klub, ale pre mňa je podstatou práce, že vždy sa snažím z mužstva dostať maximum.