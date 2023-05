Gajdoš si miesto v zostave zaslúžil. Bojoval ako o život, vraví Frühauf

Väčšinu času strávil na pozícii siedmeho beka, proti Česku (2:3 pp a sn) ho realizačný tím posunul do druhého páru s Andrejom Golianom.

"Prvé zápasy boli rýchlejšie a musel som si zvykať na tempo. Potom to už bolo dobré. Snažil som sa čo najviac, aby to vyšlo.

Bolo to dlhé a ešte to bude dlhé. Dúfam, že na šampionáte nastúpim a budem sa snažiť najviac, ako viem," uviedol Gajdoš pred odletom do Rigy.

"Čierny Peter" napokon zostal v rukách Michala Beňa. Ten za národný tím odohral od debutu na novembrovom Nemeckom pohári všetkých pätnásť duelov a v prvom stretnutí proti Rakúsku (2:3 pp) si otvoril strelecký účet.

VIDEO: Asistent trénera Peter Frühauf na zraze reprezentácie