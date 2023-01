FOTO: Nestačila veľká obeta ani skvelý Gajan. Ako Slováci podľahli Kanade

Mladí Slováci mali možnosť štvrtýkrát v histórii preniknúť na MS juniorov do semifinále, predtým sa im to podarilo v rokoch 1999, 2009 a 2015. Do finále sa nedostali ani raz, no v rokoch 1999 a 2015 získali bronz.

Pozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Kanada vo štvrťfinále MS v hokeji U20 2023.

FOTO: Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov 2023