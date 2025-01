ONLINE: Fínsko - USA dnes, finále MS v hokeji do 20 rokov 2025 LIVE

Finsko: Finové si zahráli finále v roce 2022, na dalších dvou šampionátech pak skončili bez medaile. Do letošního turnaje vstoupili prohrou 0:4 s domácí Kanadou. Od té doby už ale hrají velmi dobře. Ve skupině ještě přehráli 3:1 Německo, 4:3 v prodloužení USA a 3:0 Lotyšsko. Ve čtvrtfinále celek Suomi zdolal 5:3 Slováky a v infarktovém semifinále 4:3 v prodloužení Švédy. O finském postupu rozhodl v závěru nastavení přesilovkovou trefou Benjamin Rautiainen. Nejproduktivnějším hráčem Finska na šampionátu je prospekt Buffala Konsta Helenius , jenž má na kontě sedm asistencí. Bilanci 5+1 pak má nejlepší střelec Jesse Kiiskinen . Celý turnaj odchytal Petteri Rimpinen se skvělou úspěšností 94 %.

Finsko: Finové si zahráli finále v roce 2022, na dalších dvou šampionátech pak skončili bez medaile. Do letošního turnaje vstoupili prohrou 0:4 s domácí Kanadou. Od té doby už ale hrají velmi dobře. Ve skupině ještě přehráli 3:1 Německo, 4:3 v prodloužení USA a 3:0 Lotyšsko. Ve čtvrtfinále celek Suomi zdolal 5:3 Slováky a v infarktovém semifinále 4:3 v prodloužení Švédy. O finském postupu rozhodl v závěru nastavení přesilovkovou trefou Benjamin Rautiainen. Nejproduktivnějším hráčem Finska na šampionátu je prospekt Buffala Konsta Helenius , jenž má na kontě sedm asistencí. Bilanci 5+1 pak má nejlepší střelec Jesse Kiiskinen . Celý turnaj odchytal Petteri Rimpinen se skvělou úspěšností 94 %.