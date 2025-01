Kanadskí fanúšikovia bučali na Čecha, aj keď si preberal medailu. On im zamával

Sikora sa zvíjal v bolestiach a zopár minút ležal v opatere lekárov. Rozhodcovia si zatiaľ prezreli zákrok kanadského hráča na videu a potom ho vylúčili na 5 minút plus do konca zápasu. Už tento verdikt vzbudil nespokojnosť tribún. A neprotestovali iba fanúšikovia.

„Cole Beaudoin nemal byť za tento zásah vylúčený. Souhlasíte?“ napísal na sociálnej sieti X P. K. Subban, bývalý hráč Montrealu, Nashvillu a New Jersey, ktorý často komentuje hokejové dianie.

„Nielen, že to nemal byť vyšší trest. Dokonca si nie som istý, že to malo byť vylúčenie. Sledujte, ako koleno prechádza uprostred a je to stehno na stehno. Mal to byť v najhoršom prípade dvojminútový trest,“ argumentoval komentátor TSN Bob McKenzie.

Sikora po zákroku Kanaďana zamieril s pomocou spoluhráčov do útrob štadióna, no po niekoľkých minútach sa vrátil a ešte zasiahol do päťminútovej presilovky. To sa kanadským fanúšikom nepáčilo a na každý dotyk puku českého hráča reagovali bučaním.