Budúce futbalové hviezdy hrajú na Slovensku, o trofej súperia aj Slováci

BRATISLAVA. Bude to prehliadka futbalových talentov, predstavenie budúcich futbalových hviezd. Od 11. júna do 28. júna sa na Slovensku uskutočnia majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov.

Na ôsmich štadiónoch v ôsmich slovenských mestách budú súperiť o body a o trofej hráči 16 tímov vrátane domácej reprezentácie.