Doping i odvoz vlakom. Cyklistika je aj športom podvodov

Tour zabezpečila víťazovi rešpekt, hoci to boli nové preteky, a slušnú finančnú prémiu. Vyše šesťtisíc frankov, to bol v tom čase zhruba sedemmesačný plat robotníka.

"Pretekári skákali do áut. Ďalší sa viezli vlakom. To vzbudilo medzi fanúšikmi vášne, napádali cyklistov a vyhrážali sa im," píše Les Woodland v knihe Pravá Tour de France.

"Je to DNA môjho dvojčaťa, ktoré sa nenarodilo, no časti z neho sú v mojom tele." (Tyler Hamilton po tom, čo mu zistili v krvi cudziu DNA v roku 2004)

Garin sa bránil. "Sú to lži. Sprisahanie. Nikdy som vlakom nejazdil. Ja som skutočný víťaz." A opakoval to stále. Na starobu však priateľom všetko rozpovedal.

Útoky na cyklistov však ďalej pokračovali. Na cestách boli priehrštia klincov a iných ostrých predmetov. Pod kolesá ich však nehádzali len nespokojní ľudia, ale aj samotní jazdci, aby sa zbavili súperov. Ale nepomohlo ani to, neostýchali sa niektorí rivalov uspať. "Do jedla mi niekto dal tabletky na spanie," ponosoval sa Henri Cornet.

"Som si istý, že vyhrám, ak ma niekto pred cieľom nezavraždí," povedal Francúz. Garin bol chránencom organizátorov, pretože bol hlavnou postavou. Ak by sa ukázalo, že odstúpil alebo nedajbože švindľoval, bola by to pre Tour veľmi zlá reklama.

No brutálna sila nie je nič v porovnaní so ľsťou. Na slávnej klasike Okolo Flámska niekedy v 80. rokoch si Voet všimol pretekára z iného tímu mimo trasy. Sám sa autom presúval smerom k cieľu.

Nevyhral. Skončil druhý, čo je stále veľký úspech. Námahu si skrátil približne o 80 kilometrov, vďaka tomu, že trasa populárneho Ronde je kompaktná a kľukatí sa okolo niekoľkých pevných bodov. Voet však meno lumpa nevyzradil.

Pred rokom sa do cieľa etapy na sopke Etne v rámci Giro d'Italia dostal Mark Cavendish len pár sekúnd pred časovým limitom. Pol minúty neskôr a bol by na Gire skončil.

"Hore ho vyviezlo auto. Všetci sme to videli. Robia to neustále," tvrdil nahnevane Španiel Francisco Ventoso. Podľa súperov sa dostal do cieľa populárny Brit tak, že ho desať kilometrov do kopca ťahalo tímové auto.

"Organizátori boli asi slepí. Čo si máme o tom myslieť my, čo sme to poctivo vyšli až hore?"

Cavendish však všetko poprel. Ak by ho pri tom prichytili rozhodcovia, bez pardonu by v súťaži skončil. Prišiel by o povesť a bol by ľuďom na smiech. Cyklistika však vždy bude poskytovať švindliarom viac príležitostí ako v iných športoch.

Tour de France 2022