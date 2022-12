Cítil vôňu bicykla. Anton Tkáč bol dravec v zlatom exprese

BRATISLAVA. O svojom dvojkolesovom tátošovi sa Anton Tkáč vyjadril expresívne a nežne: „Od prvého okamihu som cítil čosi nenormálne – vôňu bicykla. Aj keď je to iba obyčajný kov.“

Keď sa nádejný cyklista Tonko Tkáč s koreňmi na Záhorí rozbiehal ako osobák, vyzeralo to všelijako. Nijaká veľká sláva. Aspoň podľa spomienky Vladimíra Vačkářa, majstra sveta v tandeme.

Taká prefíkaná cyklistická habaďúra. Mal to však v nohách - v zlatom olympijskom finiši mu na klopenej dráhe namerali závratnú rýchlosť 68 km/h.

„Odjakživa som sa považoval za šprintéra. A úspech iba nahral do kariet tým, ktorí tvrdili, že mi kilometer viac sedí.“

Skončil ôsmy. O rok neskôr výrazne poskočil – bronz v anglickom Leicesteri. „Považoval som to za hotové nešťastie.“

„Keby som ho zopakoval, bohato by stačil na zlato. Bol som ešte neskúsený, nepoznal som všetky finesy cyklistiky,“ ospravedlňoval nesplnené ambície.

„Sledovať ho, to bola groteska. Zrazu sa medzi nami objavil s ošarpaným bicyklom v drese ako po staršom bratovi. Chodili sme sa dívať na jeho strašný štýl. Celý sa na bicykli krútil, neudržal smer. Zdalo sa, že každú chvíľu z neho spadne.“

Kilometer je podľa Tkáča nuda. Nemal ho rád, nechcel ho jazdiť. Proti tebe iba čas ako imaginárny zajac. K tejto fádnej disciplíne prišiel ako slepé kura k zrnu.

Hľadal spôsob, ako z nej čo najskôr vycúvať. Aj keď ho do nej všetci napospol nútili. „Boli to premárnené roky,“ označil svoj rozbeh do veľkej cyklistiky.

Galejnícky pevný kilometer sa s ním viezol aj na prvej olympiáde. Dva týždne pred hrami 1972 sa práve na mníchovskej dráhe núkal do pozornosti najlepším svetovým časom (1:06,9 min).

Ako vysvitlo, v olympijskej súťaži by bol stačil na striebro.