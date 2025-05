Favoritov obmedzil dážď. Časovku na Gire ovládol holandský cyklista

Najviac sa k nemu dokázal priblížiť Tarling, mal v úvode 17 sekúnd na Holanďana. Postupne však strácal a tesne mu to nestačilo na Hooleho.

Hoole bol však najrýchlejší na prvom medzičase, na druhom a v cieli ešte náskok navýšil. Dostal sa priebežne do vedenia, ktoré udržal až do konca.

Cyklistov čakal po dni voľna boj proti chronometru. Profil etapy bol takmer úplne rovinatý, no výsledky výrazne ovplyvnilo počasie.

Napriek nepriaznivým podmienka zašiel dobre Slovinec Primož Roglič (Red Bull - Bora-Hansgrohe), ktorý skončil na 19. priečke s mankom 75 sekúnd.

V celkovom poradí sa posunul o päť miest na 5. pozíciu. Úvod časovky vyšiel Španielovi Juanovi Ayusovi.

Tímový kolega Del Tora sa mohol obliecť aj do ružového, no posledný úsek mu nevyšiel a Mexičan zostal stále na čele, no má už len 25-sekundový náskok.

Celkové poradie po 10. etape