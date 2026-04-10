    Kráľovskú etapu ovládli najlepší vrchári. V tesnom súboji sa tešil francúzsky talent

    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    Francúzsky cyklista Paul Seixas. (Autor: REUTERS)
    TASR|10. apr 2026 o 18:33
    ShareTweet0

    Zaznamenal tretí etapový triumf na podujatí.

    Okolo Baskicka 2026

    Výsledky - 5. etapa (Eibar - Eibar, 176,2 km):

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlonn CMA CGM

    4:30:02 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Javier Romo

    Španielsko

    Movistar

    + 1:03 min

    4.

    Kevin Vaquelin

    Francúzsko

    INEOS Grenadiers

    + 1:11 min

    5.

    Ion Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 1:11 min

    6.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 1:11 min

    81.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 27:49 min

    Francúzsky cyklista Paul Seixas z tímu Decathlon CMA CGM zvíťazil aj v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Baskicka.

    V etape dlhej 176,2 km so štartom i cieľom v meste Eibar triumfoval pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull Bora-hansgrohe). Tretí finišoval domáci Španiel Javier Romo z Movistaru so stratou 1:03 min.

    Seixas zaznamenal tretí etapový triumf na podujatí a pred záverečnou 6. etapou má pohodlný dva a pol minútový náskok pred Lipowitzom.

    VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Okolo Baskicka 2026

    „Kráľovská“ piata etapa bola súbojom vrchárov a o jej vyvrcholenie sa postarali dvaja najlepší muži celkového poradia.

    Približne 300 metrov pred cieľovou páskou nastúpil príliš skoro Lipowitz, ktorému došli sily a Seixas ho dokázal prešpurtovať.

    Celkové poradie po 5. etape

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlonn CMA CGM

    16:33:45 h

    2.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 2:30 min

    3.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 3:40 min

    4.

    Ion Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 3:50 min

    5.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education - EasyPost

    + 4:12 min

    6.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 4:29 min

    127.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 1:31:33 h

    Cyklistika

    Cyklistika

    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    Kráľovskú etapu ovládli najlepší vrchári. V tesnom súboji sa tešil francúzsky talent
    dnes 18:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kráľovskú etapu ovládli najlepší vrchári. V tesnom súboji sa tešil francúzsky talent