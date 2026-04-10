Kráľovskú etapu ovládli najlepší vrchári. V tesnom súboji sa tešil francúzsky talent

Okolo Baskicka 2026
Výsledky - 5. etapa (Eibar - Eibar, 176,2 km):
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlonn CMA CGM
4:30:02 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 0 s
3.
Javier Romo
Španielsko
Movistar
+ 1:03 min
4.
Kevin Vaquelin
Francúzsko
INEOS Grenadiers
+ 1:11 min
5.
Ion Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 1:11 min
6.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 1:11 min
81.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 27:49 min
Francúzsky cyklista Paul Seixas z tímu Decathlon CMA CGM zvíťazil aj v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Baskicka.
V etape dlhej 176,2 km so štartom i cieľom v meste Eibar triumfoval pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull Bora-hansgrohe). Tretí finišoval domáci Španiel Javier Romo z Movistaru so stratou 1:03 min.
Seixas zaznamenal tretí etapový triumf na podujatí a pred záverečnou 6. etapou má pohodlný dva a pol minútový náskok pred Lipowitzom.
VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Okolo Baskicka 2026
„Kráľovská“ piata etapa bola súbojom vrchárov a o jej vyvrcholenie sa postarali dvaja najlepší muži celkového poradia.
Približne 300 metrov pred cieľovou páskou nastúpil príliš skoro Lipowitz, ktorému došli sily a Seixas ho dokázal prešpurtovať.
Celkové poradie po 5. etape
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlonn CMA CGM
16:33:45 h
2.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 2:30 min
3.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 3:40 min
4.
Ion Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 3:50 min
5.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education - EasyPost
+ 4:12 min
6.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 4:29 min
127.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 1:31:33 h