Pokojný deň narušil pád favoritov vrátane Rogliča. Očakávaný šprint sa nekonal, etapu ovládol Dán

Jazdcovi tímu Education–EasyPost vyšiel na 195 kilometrov dlhej rovinatej trati vedúcej z Trevisa do slovinskej Novej Gorice únik a dosiahol premiérový triumf na Gire.

Giro zavítalo pred koncom druhého týždňa do Slovinska, no domáci fanúšikovia si nevychutnali Primoža Rogliča. Slovinec stratil spolu s ďalšími lídrami čas pri hromadnom páde.

Etapa s troma stúpaniami štvrtej kategórie sľubovala šprintérsky dojazd, no napokon miešali kartami daždivé počasie a technické pasáže.

Vpredu sa situácia rozdelila, Asgreen sa osamostatnil päť kilometrov pred cieľom a svoj útok dotiahol do víťazného konca. V šprinte o druhé miesto uspel Groves pred Kooijom.

Etapa zamiešala kartami celkového poradia, stratili viacerí favoriti vrátane Rogliča či Egana Bernala stratili.

„Bol to ťažký deň. Naštvalo by ma keby som celý deň tak drel pre nič, takže sa teším, že to vyšlo. Som rád, že som dnes dostal voľnú ruku.

Tie mokré cesty v závere nám trochu pomohli. Ale v skupine, ktorá spolupracuje je vždy šanca na víťazstvo,“ povedal Asgreen pre akreditované médiá.