Tím nejavil záujem pomôcť mu. Talentovaný Slovák cítil, že v hre je celá kariéra

V apríli si na jednorazových pretekoch jazdcov do 23 rokov Trofeo Piva pri páde poranil koleno. Na prvý pohľad to nevyzeralo vážne.

Typický taliansky prístup

Pôvodne sa zdalo, že sa po zranení rýchlo vráti na súťaže. Podpornú liečbu absolvoval doma v Bratislave. V polovici mája začal naplno trénovať.

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou síce už vtedy naznačovalo, že koleno potrebuje opateru chirurga, ale tím to nebral do úvahy. Nechali ho zaberať naplno, dostal sa do slušnej formy.

Testy dopadli vynikajúco, a tak sa začiatkom júla postavil na štart Giro del Medio Brenta a o desať dní nato aj náročných etapových pretekov Giro Ciclistico della Valle d´Aosta – Mont Blanc.