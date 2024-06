Od Gira som urobil krok dopredu, vraví Pogačar. Jeho tím pripomína slávnych Galácticos

Jeho príbeh je veľmi zaujímavý. Ešte v roku 2018 pracoval v továrni, ktorá spracováva ryby a dnes má na konte dve víťazstvá na Tour de France. Paradoxne, stačili mu na to iba tri etapové triumfy.

V tomto tisícročí sa to podarilo len Chrisovi Froomovi, no už o necelý mesiac môže jeho zápis vyrovnať 27-ročný Dán Jonas Vingegaard.

BRATISLAVA. Vyhrať Tour de France je obdivuhodné, zopakovať tento triumf je výnimočné, no pokiaľ vyhráte najslávnejšie cyklistické preteky trikrát v sérii, stanete sa športovo nesmrteľným.

Tentokrát sa však príliš neohovorí o tom, čo a kedy Vingegaard vytiahne z rukáva. Skôr sú mnohí radi za to, že ho vôbec na Tour uvidia.

V porovnaní s minulým rokom si však pozície vymenia. Teraz je to Dán, ktorý neabsolvoval prípravu na Tour podľa svojich predstáv a jeho forma je otázna.

"Ak vyhrá, tak týmto pretekom už vôbec nerozumiem. Porovnajte si to s Pogačarom, ktorý bol vlani na Tour dobrý, ale pre zranenie nebol vo svojej najlepšej forme," uviedol v rozhovore pre Het Nieuwsblad.

Faktor zranenia by sa v nasledujúcom ročníku mohol opäť prejavil, tentokrát v neprospech Dána, ktorému príliš neverí ani päťnásobný víťaz najslávnejších cyklistických pretekov Bernard Hinault.

Postupne sa zlepšoval, no začiatkom tretieho súťažného bloku zaostal v časovke a v ďalšej etape výsledkovo vybuchol. Pamätné je jeho zahlásenie do vysielačky, keď v stúpaní povedal: "Som mŕtvy".

Prehry ho boleli, no zároveň motivujú

V prospech Pogačara hovorí viacero faktorov. Kým sa Vingegaard dával dokopy po páde, Slovinec o takmer desať minút vyhral Giro d’Italia.

"Bol to neuveriteľný zážitok, na ktorý budem vždy spomínať. Znamenalo to pre mňa veľa, keďže to bola moja prvá účasť na Gire. Vyhrať takýmto spôsobom je skvelé a jedno z mojich najväčších víťazstiev," povedal pre tímový web.