O víťazstve nehovoria. Vingegaard sa vracia na Tour po náročnom období

Za bežných okolností by už len dolaďoval svoju parádnu formu a s tímom Visma Lease a Bike by pripravoval plán na žltý hetrik.

No keď je v plnej sile, je ako dravec, ktorý len čaká na svoj moment, aby s absolútnou presnosťou uchmatol svoju korisť.

BRATISLAVA. Možno na to na prvý pohľad nevyzerá a neznalý človek by ho mohol radiť skôr k hercovi Macaulayovi Culkinovi.

Vopred vedeli, ktoré etapy budú rozhodujúce a kde Dán zasadí Tadejovi Pogačarovi tvrdý úder. Je to ich modus operandi.

V jednej etape odskočiť tak, aby už bolo nemožné poradie otočiť. V roku 2022 sa to podarilo v etape na Col du Granon, Vlani sa to podarilo v časovke do Combloux.

Tvrdili, že sa vráti sa len, ak bude stopercentný

Ak Visma taký plán tento rok mala, tak sa jej v apríli rozsypal na prach. Následky pádu Jonasa Vingegaarda na pretekoch Okolo Baskicka boli hrozivé.

Zlomil si kľúčnu kosť, sedem rebier a poškodil si pľúca. Zdravotníci ho nakladali do sanitky s fixačným golierom, pád vyzeral hrozivo. Hneď bolo jasné, že jeho štart na Tour bude vážne ohrozený.