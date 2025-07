Veľké víťazstvo dosiahol v deň jej narodenín. Pogačar daroval mame žltý dres

Pogačar prevalcoval Vingegaarda na mieste, kde pred tromi rokmi utrpel veľkú prehru so svojím najväčším rivalom. Dánsky vrchár vtedy triumfom v etape s výjazdom na Hautacam potvrdil svoj triumf v celých pretekoch.

"Nemyslel som na odplatu, to len ľudia o tom debatujú... Na etapu som sa však tešil. Pred tromi rokmi som dal do toho všetko, ale Jumbo Visma bolo silnejšie. Teraz sme sa my ocitli na šťastnej strane histórie.

Túto etapu sme si vyhliadli už oveľa skôr, že bude vhodná na útok. Som veľmi šťastný, že som zvíťazil a utvoril si náskok pred súpermi," vyhlásil Pogačar na oficiálnom webe Tour de France.

VIDEO: Zostrih 12. etapy na Tour de France 2025