Evenepoel šiel ako stroj. Musím si naňho dať pozor, vraví Pogačar

„Keď bol v tíme, mužstvo zakaždým hralo lepšie. Nebolo to však jeho talentom, ale tým akú priniesol energiu, bol lídrom a podporoval spoluhráčov. Všetci si viac verili, keď nastúpil,“ spomína jeho spoluhráč Zorhan Bassong pre Cyclingweekly.

BRATISLAVA. Jeho cesta mohla byť úplne iná a v týchto dňoch mohol byť hviezdou belgickej futbalovej reprezentácie na EURO . V šestnástich hral v juniorke PSV Eindhoven a bol kapitánom belgickej reprezentácie do 16 rokov.

„Nebolo to tak, že by nás dirigoval: urob to, bež tam a podobne. Keď bol s nami, každý si viac veril. Z jeho postoja ste videli, akú má sebadôveru,“ doplnil.