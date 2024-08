Slovenský cyklista bude v Paríži obhajovať zlato. Trať chce spoznať za každú cenu

Už sa len postaviť na štart a odovzdať to, čo som nasporil. Po príchode je to veľmi veselé, no deň dva pred štartom je to už zase veľký stres, ale to už k tomu patrí," povedal.

Pri premiére v Riu de Janeiro získal bronz v časovke a štvrté miesto v cestných pretekoch, pred troma rokmi bol zlatý v boji proti chronometru a siedmy v cestných pretekoch.

S účasťou v Paríži už veľmi nepočítal, no nakoniec nazbieral dostatok bodov v rebríčku a cestoval do Francúzka:

"Chcem zo svojho tela podať maximum, viem, že som schopný byť medzi najlepšími, ale je mi veľmi ťažko povedať, na aké umiestnenie by to mohlo byť."