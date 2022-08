ONLINE: Vuelta a Espaňa 2022 (4. etapa, cyklistika, dnes)

Pořadí závodníků do 25 let po 3. etapě (bílý trikot): 1. Ethan Hayter (GBR) Ineos Grenadiers 08:20:20 3. Carlos Rodriguez Cano (ESP) Ineos Grenadiers +0 2. Pavel Sivakov (FRA) Ineos Grenadiers +0 4. Lucas Plapp (AUS) Ineos Grenadiers +0 5. Remco Evenepoel (BEL) Quick-Step Alpha Vinyl +1 6. Ilan Van Wilder (BEL) Quick-Step Alpha Vinyl +1 7. Kaden Groves (AUS) Team BikeExchange-Jayco +18 8. Juan Ayuso Pesquera (ESP) UAE Team Emirates +20 9. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates +20 10. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +20 ... 35. Vojtěch Řepa (CZE) Equipo Kern Pharma +59

Dvě vrchařské prémie a jedna sprinterská, to je hlavní výčet nástrah, které na peloton čekají. První vrchařská zkouška přijde na řadu na 61,9. kilometru, řadí se do kategorie číslo dva, druhá v pořadí, třetí kategorie, pak na 138. kilometru. A právě ta může hodně napovědět, kdo se stane etapovým vítězem, byť do cíle bude ještě třeba vypořádat se s nepříjemným stoupáním. Sprinterský test se mimochodem bude konat na 118,3. kilometru.

